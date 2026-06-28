Кишинев хочет вынести вопрос вывода войск рф из Приднестровья на переговорах о мире в Украине

Молдова рассчитывает, что вопрос вывода российских войск из Приднестровья станет одним из пунктов международных переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом заявила президент страны Майя Санду.
По ее словам, в случае начала мирного переговорного процесса Европейский Союз может поднять тему незаконного военного присутствия россии на территории Приднестровского региона.
Санду подчеркнула, что Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова, а его будущее напрямую связано с европейской интеграцией страны.
«Приднестровский регион – часть Республики Молдова. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, как и наши европейские партнеры. Надеемся, что вместе нам удастся найти решение», – отметила глава государства.
Президент также подчеркнула, что будущее Молдовы в Европейском Союзе определяется в Брюсселе, а не в Москве.
Напомним, в мае диктатор владимир путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.
Санду осудила новый указ главы Кремля владимира путина, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. В Кишиневе считают, что это может быть связано со попыткой привлечь новых бойцов для войны в Украине.
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