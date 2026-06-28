Кишинев хочет вынести вопрос вывода войск рф из Приднестровья на переговорах о мире в Украине

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев рассчитывает включить вопрос вывода российских войск из Приднестровья в повестку дня возможных переговоров о мире в Украине.
AP Photo

Молдова рассчитывает, что вопрос вывода российских войск из Приднестровья станет одним из пунктов международных переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом заявила президент страны Майя Санду.

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По ее словам, в случае начала мирного переговорного процесса Европейский Союз может поднять тему незаконного военного присутствия россии на территории Приднестровского региона.

Санду подчеркнула, что Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова, а его будущее напрямую связано с европейской интеграцией страны.

«Приднестровский регион – часть Республики Молдова. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, как и наши европейские партнеры. Надеемся, что вместе нам удастся найти решение», – отметила глава государства.

Президент также подчеркнула, что будущее Молдовы в Европейском Союзе определяется в Брюсселе, а не в Москве.

Напомним, в мае диктатор владимир путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.

Санду осудила новый указ главы Кремля владимира путина, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья. В Кишиневе считают, что это может быть связано со попыткой привлечь новых бойцов для войны в Украине.

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