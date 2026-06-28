Атака на Запорожье: количество погибших и раненых продолжает расти

В Запорожье в результате российских ударов УАБами в воскресенье утром, 28 июня, уже известно о двух погибших и по меньшей мере 16 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

28 июня 2026, 11:26 Россияне атаковали Запорожье УАБами, есть раненые Утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки ранены три человека, среди них ребенок.

«Уже двое погибших и 16 раненых – увеличивается количество жертв и пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье», – заявил руководитель ОВА.

Отмечается, что погибла 53-летняя женщина, а данные еще одного погибшего человека устанавливаются. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления судьбы пропавших без вести лиц.

Перед этим пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщала, что под завалами дома нашли фрагменты тела. На тот момент двое граждан считались пропавшими без вести, поисковая работа продолжается.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди них двое детей, и одном погибшем человеке.

Как известно, в ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.

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