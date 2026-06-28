Россия посоветовала своим гражданам не ехать в Молдову из-за «унизительных проверок»

Министерство иностранных дел россии рекомендовало гражданам рф воздержаться от поездок в Молдову. В ведомстве заявили, что владельцев российских паспортов якобы «унизительно досматривают и допрашивают».

Об этом говорится на сайте МИД рф.

26 июня 2026, 15:46 Из Молдовы в россию незаконно вывезли детали для военных самолетов почти на 1 млн евро В Молдове раскрыли схему поставок в россию товаров двойного назначения. Оборудование могли передавать компаниям, связанным с российским ВПК и подсанкционными структурами.

В российском министерстве заявили, что официальный Кишинев якобы «усиливает дискриминационные меры против граждан россии» в рамках «антироссийского курса при поддержке западных кураторов».

В МИД рф утверждают, что над владельцами российских паспортов, которые прибывают в аэропорт Кишинева, «издеваются», проводят «унизительные проверки и допросы», а в зоне ожидания россиян якобы удерживают без доступа к воде и еде.

Кроме того, у россиян якобы требуют отдать телефоны и средства связи, а затем «незаконно изучают информацию на них».

По результатам таких проверок, как заявляют в министерстве, россияне иногда получают отказы во въезде в Молдову.

«В то же время власти Молдовы не предоставляют доступ к российским гражданам консулам посольства россии в Кишиневе. Проигнорированы и соответствующие запросы российской дипломатической миссии, что почти делает невозможным своевременное оказание нашей консульской поддержки нашим гражданам», – говорится в сообщении.

В МИД рф также заявили, что власти Молдовы используют практику «искусственного усиления процедур проверки», из-за чего россияне якобы опаздывают на рейсы.

На этом фоне российское министерство «в очередной раз» рекомендовало гражданам рф воздержаться от поездок в Молдову.

Напомним, Кабмин включил Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется механизм упрощенного получения гражданства Украины. Теперь гражданство можно будет получить по упрощенному механизму.

Также мы сообщали, что на границе Украины с Молдовой завершили обновление четырех КПП.

А еще Либеральная партия Молдовы требовала «выдворить» из страны посла рф Олега Озерова после его заявлений о якобы языковом давлении на русскоязычное население непризнанного Приднестровья.

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