В Ватикане обвинили ЕС в двойных стандартах войны

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В Ватикане раскритиковали политику Европейского Союза, заявив о выборочном применении международного права.
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Доктринальный глава Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что Европейский Союз якобы применяет международное право выборочно, руководствуясь политической целесообразностью.

Об этом сообщает Politico.

Выступая на открытии конференции Папы Римского Льва XIV, Фернандес раскритиковал современную глобальную систему безопасности и подходы к оценке международных конфликтов. По его словам, государства все чаще трактуют моральные и правовые принципы в зависимости от политических интересов, а не универсальных норм.

«Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции. Но если это союзник – нарушения прав человека или дефицит демократии игнорируются», – заявил кардинал.

Фернандес также утверждает, что Европейский Союз демонстрирует непоследовательность в своей внешней политике, сочетая санкции против одних государств с военной и финансовой поддержкой других.

«Европейский Союз налагает экономические санкции на одну страну и предоставляет финансовую помощь и оружие другой, но не применяет аналогичных подходов к третьим странам с еще более серьезными конфликтами», – отметил он.

Politico замечает, что в своих заявлениях Фернандес косвенно сравнивает подходы США и россии в контексте оправдания военных действий, в частности агрессии рф против Украины и конфликтов на Ближнем Востоке.

Напомним, Папа Римский Лев XIV высказался относительно недавних российских атак на Украину, которые сопровождались масштабными ударами и новыми разрушениями гражданской инфраструктуры. Отдельно в обращении упоминаются повреждения церквей.

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