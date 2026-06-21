«Крым положит Москву»: Мадяр назвал новый сценарий для оккупантов

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что оккупированный Крым для россии уже превращается из военного плацдарма в проблему. По его словам, Силы обороны работают по логистике, ПВО, флоту и ресурсному обеспечению оккупантов.

Об этом он сообщил в Telegram.

21 июня 2026, 10:52 В временно оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС На оккупированном Крымском полуострове ввели ограничения на продажу топлива – теперь бензин доступен только для государственных служб.

Бровди заявил, что Москва и «бункерный дед» будут держаться за Крым до последнего, поскольку полуостров остается для россии одним из главных символов войны.

«Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі «острів». Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс «внутрішня азовська водойма РФ» і т.д.», – отметил «Мадяр».

В то же время командующий Сил беспилотных систем подчеркнул, что Крым как плацдарм для атак на Украину уже является военным абсурдом.

По его словам, дальнейший сценарий для оккупантов предусматривает разрушение остатков ПВО, удары по флоту, истощение ресурсов и логистики, транспортные ограничения и энергетические проблемы.

«Далі працює рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаху: повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, ТОТАЛЬНІ ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун, тощо…», – заявил Бровди.

Он также подчеркнул, что украинские силы уже действуют на оккупированной территории. По словам Мадяра, из-за действий Сил обороны в Крыму закрыты мосты и дороги, а также фиксируются «темнота, шум и стресс».

Командующий призвал жителей оккупированного полуострова держаться подальше от военных объектов и всего огнеопасного.

«Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад», – добавил командующий.

Напомним, в ночь на 21 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В Керчи после серии взрывов сообщают о пожаре в районе морского порта и топливного терминала.

Также сообщалось, что с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса – как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.