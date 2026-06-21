Взрывы гремели по всему полуострову, в порту – пожар: что известно о ночной атаке на Крым

В ночь на 21 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы гремели в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе и ряде других населенных пунктов.

Об этом сообщают «Крымский ветер» и OSINT-канал Exilenova+.

11 июня 2026, 18:06 «Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороны Украина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

По информации мониторинговых каналов, в Керчи местные жители сообщали о звуках взрывов, а после атаки вспыхнул пожар в районе морского порта.

Под удар мог попасть топливный терминал в Керченском морском порту. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который поднялся над районом после серии взрывов.

Также сообщается о пожаре в районе Белогорска.

В Симферополе, по данным местных каналов, взрывы прогремели вблизи электростанции и аэродрома «Заводское». После этого в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

Массированная атака началась около 23:00 20 июня. Взрывы также слышали в Феодосии, Армянске, Гвардейском и Севастополе. Около часа ночи серия взрывов прогремела и в Керчи, после чего в городе сработали автомобильные сигнализации.

Где-то в три часа взрывы гремели во Феодосии и Евпатории, после чего также были непродолжительные перебои со светом.

На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официального подтверждения поражения объектов или информации о последствиях от оккупационных властей на данный момент нет.

Напомним, в ночь на 20 июня подразделения Сил обороны Украины атаковали автомобильный мост через Генический пролив вблизи временно оккупированного Геническа на Херсонщине.

А в ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ «Рейд» успешно ударили по объектам Глебовского подземного хранилища газа возле села Дозорное на Тарханкутском полуострове. Это единственное ПХГ на территории оккупированного Крыма.

Накануне, 18 июня, украинские беспилотники поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное.

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