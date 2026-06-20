Силы беспилотных систем поразили единственное газохранилище в оккупированном Крыму

В ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Рейд» поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа, расположенного вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Это единственное газохранилище на всем полуострове.

Об этом сообщили в подразделении «Рейд» в Facebook.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

В результате удара наземная инфраструктура газохранилища получила критические повреждения. На территории объекта возник пожар, что также подтверждается данными системы спутникового мониторинга NASA FIRMS.

Отмечается, что для поражения использовались дроны middle strike класса украинского производства компании Fire Point.

Глебовское подземное хранилище газа выполняет функцию оперативной поставки больших объемов газа во время пиковых нагрузок или в холодный период. Его стабильная работа имеет ключевое значение для энергосистемы оккупированного Крыма.

Все крупные тепло- и электростанции на полуострове, в частности Балаклавская и Таврическая ТЭС, работают на природном газе как основном топливе.

Украинские военные также отмечают, что от энергоснабжения этих станций зависит функционирование ряда военных объектов российских оккупационных сил в Крыму.

Напомним, в последнее время украинские военные усилили удары по объектам в временно оккупированном Крыму. На днях Силы обороны поразили железнодорожные мосты, а командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди ранее заявлял, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

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