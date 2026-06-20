Оккупированный Крым всю ночь атаковали дронами: что могло быть под ударом

В ночь на 20 июня временно оккупированный Крым снова оказался под атакой. Почти всю ночь местные жители сообщали о звуках взрывов в разных районах полуострова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

Под атакой беспилотников в Крыму могла оказаться Таврическая теплоэлектростанция. На объекте после ударов, по словам очевидцев, вероятно вспыхнул пожар.

По данным мониторов, атака на полуостров началась около 23:00 19 июня. Взрывы звучали в районе Симферополя, Бахчисарая, Джанкойского и Сакского районов, а также в Перевальном. В Армянске, по сообщениям очевидцев, работали мобильные огневые группы российской ПВО.

Впоследствии местные жители сообщили о вероятном попадании по Таврической ТЭС. На обнародованных в сети фото и видео виден густой черный дым и масштабный пожар в районе электростанции.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Симферопольского району зафиксировали перебои с электроснабжением. Мониторинговый канал также сообщил, что пожар на Таврической ТЭС продолжался и после полуночи. По предварительным данным, мог быть поражен резервуар с топливом.

По состоянию на 3:50 атака продолжается. Сообщается также о попадании в газопровод в Советском районе. Очевидцы говорят, что горит поле рядом с объектом.

Стоит отметить, что Таврическая ТЭС является одной из ключевых электростанций оккупированного Крыма. Она обеспечивает значительную часть энергоснабжения полуострова и работает на природном газе. Станцию построили российские оккупационные власти вблизи поселка Гвардейское Симферопольского района.

Представители оккупационной администрации Крыма, в частности Сергей Аксенов, пока ситуацию не комментировали.

Напомним, накануне в Крыму атаковали единственное подземное газохранилище на полуострове, а до этого под ударами были ключевые железнодорожные переправы.

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