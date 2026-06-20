Швейцария хочет продлить защиту для украинцев, но с определенными ограничениями

Швейцария готовится продлить действие специального статуса защиты S для беженцев из Украины как минимум до 2027 года. В то же время правительство страны отдельно анализирует вопрос об условиях пребывания украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Swiss Info.

18 мая 2026, 01:49 Более половины беженцев из Украины останется в Европе при условии «хрупкого мира» – ООН ООН прогнозирует, что более половины украинских беженцев могут остаться в Европе до 2029 года даже в случае прекращения войны. Больше всего украинцев будет оставаться в Германии и Польше.

По информации издания, швейцарские власти исходят из того, что быстрого завершения войны в Украине на данный момент не ожидается. Именно поэтому правительство начало консультации с кантонами и профильными организациями относительно продления механизма временной защиты.

Подготовка к такому решению продолжается еще с осени прошлого года. За это время была разработана концепция «Будущее статуса S», которая предусматривает несколько возможных сценариев.

Первый вариант – сохранить действующий механизм защиты для украинских беженцев. Второй — прекратить его действие в случае достижения длительного прекращения огня в Украине. Третий сценарий предусматривает постепенное сворачивание статуса S, если война продлится еще долгое время.

Окончательное решение правительство Швейцарии планирует принять до конца лета после завершения всех консультаций.

Отдельно власти страны изучают вопрос относительно украинских мужчин призывного возраста. Сейчас обсуждается, должны ли они и в дальнейшем пользоваться статусом S на тех же условиях, что и другие украинские беженцы. В то же время никаких решений по этому поводу пока не принято.

Статус защиты S был введен Швейцарией после начала полномасштабного вторжения россии. Он позволяет гражданам Украины легально проживать в стране, работать, получать социальную помощь и пользоваться другими правами без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.

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