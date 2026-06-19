Нардепу Качному разрешили свободно передвигаться по Украине

Политика
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Антикоррупционный суд частично поддержал ходатайство прокурора САП о продлении процессуальных обязательств.
фото: eurofest.org.ua

Высший антикоррупционный суд разрешил свободно передвигаться по Украине, но продлил до 15 августа срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Качного. НАБУ и САП подозревают его в незаконном обогащении.

Такое решение 15 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд определил 3 млн грн залога нардепа Качному. На него также возложили обязанности: прибывать по каждому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с тремя лицами.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Суд упразднил запрет покидать Киев.

«Удовлетворить частично ходатайство. Продлить до 15 августа 2026 года включительно срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Качного – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Александру Качному в незаконном обогащении. По версии следствия, в 2020-2021 годах парламентарий приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его официальные доходы.

Речь идет, в частности, о квартире в центре Киева площадью более 130 кв. м стоимостью 5,6 млн грн, затраты на ее ремонт и обустройство на сумму более 5,6 млн грн, а также коттедж с земельным участком в курортном поселке Коблево общей стоимостью около 1,7 млн ​​грн.

Детективы установили, что недвижимость была оформлена на знакомого депутата, однако фактически пользовался ею сам подозреваемый. В частности, он проживал в квартире, контролировал ремонтные работы и рассчитывался наличными.

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НАБУ САП коррупция Незаконное обогащение Высший антикоррупционный суд Александр Качный
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