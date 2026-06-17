Апелляционная палата заочно арестовала экс-нардепа Иванющенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла под стражу бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко в рамках дела о завладении 18 га государственной земли под рынком «Столичный» более 160 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированная антикоррупционная прокуратура, но не указывает фамилии фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет об Иванющенко. Как известно, 19 марта следственный судья ВАКС отказался заочно арестовать Иванющенко. Прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

«16 июня 2026 года коллегия судей АП ВАКС приняла решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии Регионов, подозреваемому в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей стоимостью более 160 млн грн. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой или более мягкой меры пресечения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Юрию Иванющенко, застройщице Владиславе Молчановой и другим. По данным следствия, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль на рынке «Столичный» у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в земельный кадастр изменения, которые позволили указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. Впоследствии земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

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