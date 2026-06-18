Выплаты ВПЛ в июле: кому нужно подать документы до конца июня

В июле большинству ВПЛ и в дальнейшем будут начислять выплаты автоматически, однако некоторым категориям переселенцев необходимо до конца июня повторно обратиться для оформления или возобновления помощи.

Об этом говорится на государственном портале «Дія».

30 сентября 2025, 15:26 Компенсация за аренду жилья для ветеранов-переселенцев: как получить помощь Ветераны из числа ВПЛ, не имеющие собственного жилья, теперь также могут получить компенсацию за аренду. Как подать заявление и какие нужны документы – на инфографике Слово и дело.

Автоматическое продление помощи предусмотрено не для всех переселенцев. До конца июня лично обратиться для оформления или возобновления выплат необходимо тем, кто:

возобновляет помощь на ребенка;

повторно оформляет выплаты как пенсионер или человек с инвалидностью;

является студентом дневной или дуальной формы обучения и проживает отдельно от родителей;

изменил состав семьи;

изменил адрес фактического проживания.

Оформить или переоформить выплаты можно:

в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей территориальных общин.

С собой нужно иметь паспорт или ID-карту, справку ВПЛ, а при необходимости – свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие право на получение государственной помощи.

Проверить статус заявления или выплат также можно через портал «Дія».

Напомним, что для детей ВПЛ в возрасте до 6 лет предусмотрено ежемесячное пособие в размере 3 тысячи гривен, которое назначается без учета совокупного дохода семьи. Стоит учесть, что после 1 июня 2026 года правила изменились: если раньше (при условии подачи документов до начала июня) выплаты можно было вернуть задним числом с 1 января, то теперь помощь начисляют исключительно с месяца обращения.

Как известно, сейчас в Украине действует расширенная программа компенсаций на аренду жилья для ветеранов-переселенцев. Кроме защитников с утерянным или поврежденным имуществом, эту помощь могут получить ветераны войны из числа ВПЛ, которые арендуют жилье или вообще не имеют собственного жилья.

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