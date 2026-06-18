Нацбанк в третий раз решил оставить учетную ставку неизменной

Национальный банк Украины в третий раз принял решение оставить учетную ставку на уровне 15% вопреки ожиданиям аналитиков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

27 мая 2026, 16:51 НБУ опубликовал новый прогноз для украинской экономики НБУ обновил экономический прогноз: в 2026 году ожидается рост ВВП на 1,3%, постепенное замедление инфляции до 5% в 2028 году и рост реальных зарплат почти на 12%.

Соответствующее решение приняло правление НБУ во время заседания по вопросам монетарной политики в четверг, 18 июня. Стоит отметить, что последний раз НБУ снижал учетную ставку в начале 2026 года – с 15,5% до 15% на фоне ослабления инфляции.

«Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает оживленный спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабление рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования», – говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, НБУ готов повысить учетную ставку, если это будет необходимо для удержания контроля над инфляционными ожиданиями и возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения к цели 5%.

По оценкам Нацбанка, потребительская инфляция в мае ожидаемо замедлилась до 8,2%, а базовая инфляция незначительно ускорилась до 7,9% на фоне более сильных вторичных эффектов от стремительного подорожания энергоносителей в предыдущие месяцы.

В то же время, НБУ прогнозирует, что стабилизация цен на энергоносители, наращивание урожаев и влияние монетарной политики НБУ должны поспособствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления в 2027 году.

Как известно, международные резервы Украины в мае сократились до 45,7 млрд долларов.

Напомним, весной сообщалось, что НБУ ожидает поступления международной помощи в размере более 95 млрд долларов, что позволит обеспечить устойчивость валютного рынка в стране.

Ранее НБУ отменил валютные ограничения по двум направлениям: разрешил накапливать валюту на счетах для лечения за границей и урегулировал расчеты Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Также в апреле в Нацбанке спрогнозировали ускорение инфляции в Украине из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме этого, на инфографике «Слово и дело» – как изменяются цены и уровень инфляции в Украине.

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