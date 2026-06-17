ВАКС в очередной раз продлил обязанности подозреваемой застройщице из Киева

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 июня срок действия обязанностей, возложенных на киевскую застройщицу Владиславу Молчанову в рамках дела о завладении землей под рынком «Столичный».

Такое решение 10 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн к застройщице Молчановой. На нее также возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить подозреваемой (Молчановой – ред.) на два месяца, срок действия обязанностей, возложенных постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11.09.2025 и продленных определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.04.2026», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Юрию Иванющенко, застройщице Владиславе Молчановой и другим. По данным следствия, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль на рынке «Столичный» у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в земельный кадастр изменения, которые позволили указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. Впоследствии земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

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