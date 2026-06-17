САП требует конфисковать имущество экс-заместителя министра энергетики почти на 5 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о признании необоснованными активов бывшего заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла и их взыскании в доход государства.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Речь идет о жилом доме и земельном участке площадью 0,0345 га в Киевской области общей стоимостью 4 млн 956,9 тыс. грн, которые чиновник приобрел в 2021–2023 годах, занимая должность.

В САП отметили, что хотя право собственности на эти объекты было оформлено на третьих лиц, активы фактически приобрели в интересах и по поручению должностного лица. По данным прокуратуры, он имел возможность прямо или косвенно распоряжаться этим имуществом.

Также анализ имущественного состояния Хейла и его жены, по выводам САП, показал, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих объектов.

Напомним, НАБУ и САП задержали заместителя министра энергетики Александра Хейла и еще трех человек в августе 2024 года. По версии следствия, Хейло в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами высказал просьбу руководителю другого угольного предприятия, находящегося в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов.

За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт государственного предприятия «Селидовуголь» в ГП «Волыньуголь». При этом речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось недалеко от зоны боевых действий. Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долл. на каждой встрече. Их задержали после получения 300 тыс. долл.

В апреле 2025 года за Хейла внесли 6 млн грн залога в качестве альтернативной меры пресечения. Он вышел из-под стражи. Два месяца назад ему в очередной раз продлили срок действия процессуальных обязанностей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.