Парламент Финляндии поддержал отмену запрета на ядерное оружие

Парламент Финляндии одобрил законодательные изменения, отменяющие запрет на ядерное оружие и расширяющие возможности страны в рамках оборонной политики НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

За соответствующее решение проголосовали 125 депутатов, против выступил 61 парламентарий.

Новое законодательство разрешает ввоз, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в случаях, когда это потребует национальной обороны. При этом, как отмечают в правительстве, решение не означает намерений размещать ядерные боеприпасы в стране на постоянной основе.

Министр обороны Финляндии Анти Хакканен заявил, что принятые изменения усиливают обороноспособность государства и позволяют в полной мере использовать потенциал ядерного сдерживания НАТО для защиты страны. По его словам, это является необходимым шагом в условиях ухудшения ситуации безопасности в Европе.

Напомним, в феврале сообщалось, что европейские столицы впервые со времени окончания Холодной войны начали всерьёз рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия.

В иностранных медиа также появилась информация, что США обсуждают возможность размещения дополнительных ядерных вооружений в Европе и привлечения новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая на данный момент охватывает шесть государств.

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