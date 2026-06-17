Украина согласовала «транспортный безвиз» с еще одной страной Европы

Экономика
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Украина и Албания договорились о транспортном безвизе. Соглашение предусматривает либерализацию пассажирских и грузовых перевозок.
Иллюстративное фотоoblrada-kharkiv.gov.ua

Украина и Албания подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое открывает возможность для осуществления двусторонних и транзитных перевозок между государствами без разрешительных документов.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщает в Telegram.

Как полномасштабная война повлияла на объемы перевозок в УкраинеЗа первый год полномасштабной войны объем грузовых и пассажирских перевозок в Украине значительно сократился. На инфографике – по месяцам.

Согласно его словам, соответствующее соглашение сразу предусматривает либерализацию грузовых перевозок. Албания стала уже 37-й страной, с которой Украина согласовала действие «транспортного безвиза».

Как отмечается, такой документ создает больше возможностей для экспорта украинских товаров, упрощения работы для перевозчиков, развития новых транспортных маршрутов через страны Юго-Восточной Европы. Также речь идет об улучшении транспортной доступности для граждан обоих государств.

«До сегодняшнего дня прямого механизма для осуществления таких перевозок между Украиной и Албанией фактически не существовало. Теперь создана полноценная правовая основа для пассажирских, грузовых и транзитных перевозок», – заявил Кулеба.

Напомним, в июне 2022 года Украина и ЕС утвердили «транспортный безвиз». После этого его ежегодно продлевали. Сейчас согласовано его действие до 31 марта 2027 года.

Как известно, с 1 января 2027 года Украина и Босния и Герцеговина введут либерализацию грузовых перевозок. Двусторонние и транзитные перевозки между государствами будут осуществляться без разрешительных документов.

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