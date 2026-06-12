В США поддержали продление помощи Украине и увеличение финансирования до $750 млн

Комитет по вооруженным силам Сената США одобрил оборонный законопроект, который предусматривает продолжение военной помощи Украине и увеличение финансирования до 750 млн долларов в рамках программы закупки вооружений для ВСУ.

Об этом сообщает Reuters.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Речь идет об Инициативе безопасности помощи Украине (USAI), которая финансирует закупку и производство вооружений для Украины через американские оборонные компании. Эти средства не являются прямой бюджетной помощью, а направляются на контрактное производство оружия, боеприпасов и военного оборудования.

В целом оборонный законопроект, продвигаемый комитетом, предусматривает около 1,15 трлн долларов расходов на оборону США. Документ определяет не только объемы помощи партнерам, но и долгосрочные закупки вооружений для американской армии, включая новые самолеты и другие системы вооружений.

Отдельно в тексте закреплен запрет на использование бюджетных средств для любых действий, которые могли бы предусматривать признание российского суверенитета над оккупированными территориями Украины. Также предусматривается усиление разведывательной поддержки Киева для оборонных операций и контрнаступательных действий.

Документ содержит и положения о многолетних контрактах на закупку военной техники, в частности истребителей F-15EX и F-35. Это должно обеспечить стабильное производство для оборонной промышленности США.

В то же время законопроект еще не является окончательно принятым. После одобрения в комитете его должны рассмотреть полные составы Палаты представителей и Сената, после чего обе палаты должны согласовать единую версию документа. Только после этого он может быть подписан президентом и вступить в силу.

Напомним, недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что в ближайшее время могут появиться новости о выделении Украине 400 миллионов долларов помощи, которая была задержана в течение нескольких месяцев.

Кроме того, ранее Вашингтон одобрил возможную продажу Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 млн долларов.

В то же время в проекте федерального бюджета США на 2027 год не было заложено отдельного финансирования программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую Украина получала военную помощь и вооружение от Соединенных Штатов.

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