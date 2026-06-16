Во вторник большинство областей Украины накроют дожди с грозами

Во вторник, 16 июня, в Украине сохранится влажная воздушная масса, которая обусловит [неустойчивый характер погоды] практически на всей территории страны. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами в большинстве областей.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

23 мая 2026, 08:56 Синоптики рассказали, накроет ли Украину аномальная жара из Западной Европы Аномальная жара из Западной Европы обойдет Украину. До конца мая в стране ожидается комфортная температура и периодические дожди.

По её словам, осадки будут неравномерными: в западных регионах и на юге Украины дожди чаще будут чередоваться с прояснениями, поэтому там они будут менее интенсивными и более локальными. В то же время в других регионах грозовая активность будет более распространённой.

Ветер будет преимущественно западного направления, умеренный. В западных и северных областях местами возможны порывы до 12–14 м/с, что может кратковременно усиливать ощущение прохлады во время дождя.

Температурный фон останется умеренно тёплым: днём ожидается +19…+24 градуса, в восточных и южных областях несколько выше температура – +22…+26 градусов. Несмотря на грозовые дожди, резкого похолодания не прогнозируется.

В Киеве во вторник также пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит около +18…+20 градусов. Ветер западный, временами порывистый, что вместе с осадками будет создавать ощущение более свежей погоды.

В дальнейшем, по предварительным прогнозам, ближе к выходным в Украине постепенно станет теплее – температура повысится до +24…+29 градусов, а количество дождей уменьшится.

Напомним, Европа сейчас переживает одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах уже зафиксированы исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере семь человек.

В то же время отмечалось, что аномальная жара обойдет Украину, а погоду будет формировать умеренно тёплый воздух, а в конце мая ожидается похолодание.

В начале лета в Украине произошло постепенное повышение температуры воздуха после периода прохладной погоды в конце мая. В то же время в ряде регионов сохранялся нестабильный характер атмосферы с кратковременными дождями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.