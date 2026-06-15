«Налог на OLX»: когда заработает закон и как государство будет контролировать доход украинцев

Верховная Рада приняла закон об налогообложении доходов украинцев с цифровых платформ. Он предусматривает автоматическое удержание налогов платформами, сниженную ставку 10% и льготу для продаж до 2 000 евро в год. Полноценно система должна заработать с 2027 года.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Когда заработает новый закон

По словам Гетманцева, закон является комплексным и состоит из нескольких блоков – международного обмена данными, новых правил работы платформ и непосредственного налогообложения доходов физических лиц.

Отдельные нормы начнут действовать с 1 ноября — прежде всего это обязательная регистрация операторов цифровых платформ в Государственной налоговой службе.

Основная часть положений вступит в силу с 1 января 2027 года, когда заработает полноценный механизм налогообложения доходов пользователей.

Как изменится налогообложение доходов с платформ

Ключевая идея закона — сделать налогообложение автоматическим и менее обременительным для граждан. Гетманцев выделил три базовых элемента реформы:

Автоматическое администрирование налога

Цифровые платформы сами будут выступать налоговыми агентами: они будут идентифицировать пользователей, считать доходы, удерживать налог и перечислять его в бюджет.

Льгота для мелких продаж

Продажа товаров через платформы на сумму до 2 000 евро в год не будет облагаться налогом. Это должно защитить обычных граждан, которые продают личные вещи, а не занимаются предпринимательской деятельностью.

Сниженная ставка налога

Вместо действующего уровня в 23% (НДФЛ + военный сбор) вводится ставка 10% НДФЛ. Военный сбор при этом не применяется.

Придётся ли подавать декларации

По новой модели большинство пользователей платформ освобождаются от обязанности самостоятельно декларировать доходы – при условии, что работают через зарегистрированные в Украине или в системе международного обмена платформы.

Вся информация о доходах будет передаваться автоматически, а налог будет удерживаться «на месте» — самой платформой.

Кто становится налоговым агентом

Наиболее существенное изменение – это превращение цифровых платформ в налоговых агентов. Они получают такие обязанности:

регистрация в ГНС Украины;

идентификация пользователей (отказ от анонимной работы);

учёт всех доходов продавцов и исполнителей услуг;

автоматическое удержание налогов;

ежегодная передача налоговой отчётности;

обмен данными с иностранными налоговыми органами.

По словам Гетманцева, крупные международные сервисы – Uber, Bolt, Glovo, Uklon – уже работают по подобным правилам в ЕС, поэтому технически готовы к внедрению новых требований в Украине.

Цель законопроекта – перевести доходы с цифровых платформ в «белую» экономику и максимально упростить администрирование налогов.

«Человек даже не будет ощущать, что что-то происходит. Вся работа перекладывается на платформы», – подытожил Гетманцев.

Напомним, в мае прошлого года МВФ рекомендовал Украине повысить некоторые налоги для наполнения госбюджета-2026.

А 9 июня Верховная Рада одобрила в целом законопроект №15111-д об налогообложении цифровых платформ. Инициатива вводит европейскую модель налогового контроля, согласно которой онлайн-сервисы, в частности маркетплейсы и платформы объявлений, будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах своих пользователей.

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