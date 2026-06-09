OLX, Temu и другие: Рада одобрил налогообложение цифровых платформ

Верховная Рада одобрила в целом законопроект о налогообложении цифровых платформ.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Как отмечается, за законопроект №15111-д проголосовали 241 народный депутат. Принятие закона также является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

Инициатива вводит европейскую модель налогового контроля, согласно которой онлайн-сервисы, в частности маркетплейсы и платформы объявлений, будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах своих пользователей.

В правительстве отмечают, что это позволит сделать операции по продаже товаров и предоставлению услуг в интернете более прозрачными и усилит контроль за уплатой налогов в цифровом секторе.

Нагадаємо, в мае прошлого года МВФ рекомендовал Украине повысить некоторые налоги для наполнения госбюджета-2026.

В октябре комитет Верховной Рады по вопросам налогов рекомендовал парламенту принять в первом чтении правительственный законопроект №14025 о налогах для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через интернет-платформы. Однако 10 марта Рада провалила голосование за законопроект.

Однако уже в апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект №15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложение.

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