В Румынии переговоры по формированию нового правительства зашли в тупик – СМИ

До формирования правительства в Румынии осталось всего четыре дня, однако переговоры резко усложнились. В четверг назначенный премьер-министр и евродепутат Евгений Томак столкнулся с препятствием, когда одна из крупнейших партий страны отказалась его поддержать.

Об этом сообщает Politico.

4 июня 2026, 20:00 В Румынии назначили нового премьера и поручили сформировать правительство Новым главой румынского правительства стал депутат Европарламента и бывший советник президента Эуджен Томак.

После того как в мае центристская коалиция распалась из-за вотума недоверия, президент Румынии Никушор Дан поручил Томаку сформировать технократическое правительство. По конституции, он должен подать его состав до 14 июня, иначе глава государства будет вынужден либо снова запускать коалиционные переговоры, либо искать нового кандидата.

Третья по размеру политическая сила страны, а именно Национал-либеральная партия, заявила, что не поддержит правительство, которое формирует Томак. Лидер партии Илие Боложан назвал идею технократического правительства попыткой переложить ответственность за кризис на других политиков.

Сам Томак подчеркивает, что сейчас нужно вывести страну из политического тупика и обеспечить стабильное правительство, которое сможет провести необходимые реформы.

На фоне политического кризиса Румыния также сталкивается с серьезными экономическими проблемами – страна имеет один из самых высоких бюджетных дефицитов в ЕС. Если до августа не будут проведены ключевые реформы, Бухарест рискует потерять около 11 млрд евро европейского финансирования, а также столкнуться со снижением кредитного рейтинга.

Президент Дан говорит, что главным приоритетом является сохранение прозападного курса страны и недопущение экономического кризиса. В то же время в случае провала формирования правительства Конституция Румынии позволяет объявить новые выборы после двух неудачных попыток и 60 дней безрезультатных переговоров.

Напомним, в мае парламент Румынии поддержал вотум недоверия и отправил в отставку правительство Илие Боложана, представляющего Национал-либеральную партию.

После этого в стране углубился политический кризис, поскольку распад правительства разрушил действующую коалицию и поставил под вопрос способность партий оперативно создать новое стабильное проевропейское большинство.

На фоне этих событий в начале июня президент Румынии Никушор Дан назначил новым премьер-министром Эуджена Томака – действующего евродепутата и советника главы государства.

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