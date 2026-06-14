В Литве впервые в мире демонтируют реакторы того же типа, что работали на ЧАЭС

В Литве начался беспрецедентный в мире процесс демонтажа активных зон реакторов типа РБМК, которые устанавливались на Игналинской атомной электростанции и являются аналогичными тем, что работали на Чернобыльской АЕС.

Об этом сообщает вещатель LRT.

24 апреля 2026, 13:29 Количество пострадавших в результате аварии на ЧАЭС за 40 лет уменьшилось более чем на 2 миллиона Аварии на ЧАЭС в 2026 году – 40 лет. Как менялось официальное число пострадавших – на инфографике.

Речь идет о реакторах большой мощности канального типа, которые считаются одними из самых мощных в мире. Сейчас на станции продолжается постепенный демонтаж оборудования. Сначала убирают те элементы, которые можно безопасно демонтировать без привлечения сложных технологий.

По словам директора Игналинской АЭС Линаса Байжиса, самым сложным этапом станет работа с графитовыми компонентами реактора. Для этого используют специальных роботов.

По состоянию на данный момент уже демонтировано около 45% оборудования станции. Процесс посещают и туристы – экскурсии в реакторные залы пользуются высоким спросом и бронируются заранее.

Полностью завершить демонтаж планируют до 2049 года. Перед этим из реакторов было вывезено все ядерное топливо, которое теперь будет храниться в течение 50 лет.

В дальнейшем Литва планирует создать глубокое геологическое хранилище для окончательного захоронения отработанного топлива, ориентировочно до 2090 года. Сейчас геологи рассматривают десятки потенциальных локаций для этого объекта.

Напомним, в ночь на 7 июня российский беспилотник ударил по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

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