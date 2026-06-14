В Литве впервые в мире демонтируют реакторы того же типа, что работали на ЧАЭС

Мир
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В Литве стартовал уникальный в мире процесс демонтажа реакторов типа РБМК, аналогичных тем, что работали на Чернобыльской АЭС. Работы продлятся до 2049 года и предусматривают полную ликвидацию оборудования Игналинской АЭС.
фото: V. Raupelis / LRT

В Литве начался беспрецедентный в мире процесс демонтажа активных зон реакторов типа РБМК, которые устанавливались на Игналинской атомной электростанции и являются аналогичными тем, что работали на Чернобыльской АЕС.

Об этом сообщает вещатель LRT.

Количество пострадавших в результате аварии на ЧАЭС за 40 лет уменьшилось более чем на 2 миллионаАварии на ЧАЭС в 2026 году – 40 лет. Как менялось официальное число пострадавших – на инфографике.

Речь идет о реакторах большой мощности канального типа, которые считаются одними из самых мощных в мире. Сейчас на станции продолжается постепенный демонтаж оборудования. Сначала убирают те элементы, которые можно безопасно демонтировать без привлечения сложных технологий.

По словам директора Игналинской АЭС Линаса Байжиса, самым сложным этапом станет работа с графитовыми компонентами реактора. Для этого используют специальных роботов.

По состоянию на данный момент уже демонтировано около 45% оборудования станции. Процесс посещают и туристы – экскурсии в реакторные залы пользуются высоким спросом и бронируются заранее.

Полностью завершить демонтаж планируют до 2049 года. Перед этим из реакторов было вывезено все ядерное топливо, которое теперь будет храниться в течение 50 лет.

В дальнейшем Литва планирует создать глубокое геологическое хранилище для окончательного захоронения отработанного топлива, ориентировочно до 2090 года. Сейчас геологи рассматривают десятки потенциальных локаций для этого объекта.

Напомним, в ночь на 7 июня российский беспилотник ударил по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Также сообщалось, что Норвегия выделит 100 млн крон (около $10,6 млн) на ремонт и восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС

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Литва ЧАЭС Атомная энергетика АЭС
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