Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с их национальным праздником – Днем рф. В послании он выразил надежду на достижение скорого мира.

Заявление было опубликовано на официальном сайте Госдепа США.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем россии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного решения российско-украинской войны», – говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что надеется на то, что прочный мир проложит путь «к более процветающему будущему для российского народа» и более конструктивным отношениям между США и рф.

Напомним, ранее Рубио заявлял, что Вашингтон остается готовым помогать в любых усилиях, направленных на прекращение войны россии против Украины, если для этого появится соответствующая возможность.

Кроме того, он говорил о желании отменить исключения из нефтяных санкций против россии.

Стоит также отметить, что в Москве отменили праздничный концерт на Красной площади, запланированный на 12 июня по случаю Дня россии. Мероприятие пройдет на другой локации по сокращенной программе.

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