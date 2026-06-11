«Ощадбанк» закроет отделения и приостановит работу приложения: что известно

Финансы
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Ощадбанк предупредил о закрытии отделений и ограничении услуг онлайн-банкинга из-за внедрения масштабных обновлений. Технические работы запланированы на 14 июня 2026 года.
Ощадбанк

Один из крупнейших государственных банков Украины «Ощадбанк» не будет работать почти сутки 14 июня из-за внедрения масштабного обновления.

Об этом пресс-служба банка сообщила своим клиентам в официальном приложении.

Технические мероприятия начнутся 14 июня в 03:45 утра и продлятся до 22:00 того же дня. В течение этого времени не будет работать онлайн-банкинг «Мобильный Ощад», а также отделения банка.

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Финучреждение объясняет это временное ограничение необходимостью повысить стабильность и надежность своих систем.

«14 июня с 03:45 до 22:00 Ощадбанк проводит технические работы, поэтому в это время в приложении Мобильный Ощад будут недоступны определенные услуги», – говорится в сообщении.

Так, на период проведения работ, для пользователей приложения приложения заблокируют ряд финансовых операций, в частности:

  • обмен валют;
  • операции с депозитами и текущими счетами;
  • формирование деклараций.

Несмотря на ограничения работы онлайн-сервисов и физических отделений, карточные счета клиентов «Ощадбанка» будут активными. То есть можно будет рассчитаться в магазинах за покупки или услуги и снять наличные.

«Мы повышаем стабильность и надежность систем банка в выходные, чтобы минимизировать неудобства для вас», – добавили в банке.

Ранее мы сообщали, что в работе многих цифровых сервисов по всему миру произошел сбой. Проблемы с доступом наблюдались у пользователей monobank, Viber, Facebook, Netflix, Twitch и ряда популярных приложений.

Кроме этого мы сообщали, что «Ощадбанк» подал новый иск в международный арбитраж против российской федерации из-за потери активов и невозможности деятельности на оккупированных территориях Украины.

Также стало известно, что глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладыщенко принял решение временно сложить свои полномочия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве на уровне заместителей министров и приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.

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