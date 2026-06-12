В россии после атаки дронов горят два химических завода

В ночь на 12 июня российские химические гиганты «Тольяттикаучук» в Самарской области и «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане попали под атаку беспилотников. В результате ударов на обоих предприятиях вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, под удар попала промышленная зона города Тольятти Самарской области. После серии взрывов на территории предприятия «Тольяттикаучук» вспыхнули пожары, над заводом поднялся густой чёрный дым.

Это предприятие имеет стратегическое значение, поскольку производит синтетический каучук для шинной промышленности, резинотехнические изделия, а также высокооктановые топливные добавки, которые используются, в том числе, в военной технике.

Ещё один удар зафиксирован в республике Татарстан — дроны атаковали предприятие «Нижнекамскнефтехим». Завод выпускает более 120 видов продукции, в частности синтетические каучуки и пластики, используемые в различных отраслях промышленности.

Местные власти регионов рф пока не комментировали ни сами атаки, ни их последствия.

Напомним, в временно оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, в ночь на 12 июня зафиксирована атака ударных беспилотников, после которой в районе местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вспыхнул пожар.

А в ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары по ряду объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса рф, в частности по заводу в Чебоксарах, Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу и танкеру теневого флота.

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