СМИ объяснили, почему цена нефти не выросла до 200 долларов из-за рекордного дефицита поставок

Хотя аналитики ожидали, что из-за перекрытия Ормузского пролива нефть взлетит до $150–$200 за баррель, цена до сих пор не пересекла отметку в $100. Сдержать резкое подорожание помогли несколько мировых факторов, которые смягчили дефицит сырья.

Об этом пишет Bloomberg.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Вопреки опасениям аналитиков, ожидаемого скачка цен на нефть до 200 долларов за баррель, который пророчили после начала войны на Ближнем Востоке, не произошло.

Этому способствовали сразу несколько факторов:

рост экспорта из США, которые благодаря «сланцевой революции» стали ключевым мировым поставщиком и нарастили экспорт более чем на 2 млн баррелей в сутки;

резкое снижение спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, где закупки сократились почти на 40%;

использование стратегических резервов странами Запада;

реорганизация логистики поставок через альтернативные маршруты в обход Ормуза;

частичное сохранение транзита через пролив, несмотря на риски.

Эксперты отмечают, что особенно неожиданным фактором стало замедление китайской экономики и переход части спроса на электромобили и альтернативные виды энергии. Это существенно уменьшило глобальное давление на рынок.

В то же время аналитики предупреждают, что стабильность является временной, ведь запасы нефти сокращаются до минимумов за десятилетие, а стратегические резервы почти исчерпаны. Это означает, что даже небольшие новые перебои могут быстро вызвать новый скачок цен.

Bloomberg пишет, что нынешние цены удерживаются благодаря избыточному предложению и слабому спросу, но этот баланс может быстро измениться без политического урегулирования конфликтов в регионе.

Напомним, на днях мировые цены на нефть снизились на фоне объявления перемирия между Израилем и Ливаном.

Как известно, вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть впервые за четыре года превысили отметку в 100 долларов за баррель. Прогнозировалось, что в случае продолжения военных действий стоимость нефти может вырасти до 200 долларов.

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