СМИ объяснили, почему цена нефти не выросла до 200 долларов из-за рекордного дефицита поставок

Хотя аналитики ожидали, что из-за перекрытия Ормузского пролива нефть взлетит до $150–$200 за баррель, цена до сих пор не пересекла отметку в $100. Сдержать резкое подорожание помогли несколько мировых факторов, которые смягчили дефицит сырья.
Об этом пишет Bloomberg.
Вопреки опасениям аналитиков, ожидаемого скачка цен на нефть до 200 долларов за баррель, который пророчили после начала войны на Ближнем Востоке, не произошло.
Этому способствовали сразу несколько факторов:
- рост экспорта из США, которые благодаря «сланцевой революции» стали ключевым мировым поставщиком и нарастили экспорт более чем на 2 млн баррелей в сутки;
- резкое снижение спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, где закупки сократились почти на 40%;
- использование стратегических резервов странами Запада;
- реорганизация логистики поставок через альтернативные маршруты в обход Ормуза;
- частичное сохранение транзита через пролив, несмотря на риски.
Эксперты отмечают, что особенно неожиданным фактором стало замедление китайской экономики и переход части спроса на электромобили и альтернативные виды энергии. Это существенно уменьшило глобальное давление на рынок.
В то же время аналитики предупреждают, что стабильность является временной, ведь запасы нефти сокращаются до минимумов за десятилетие, а стратегические резервы почти исчерпаны. Это означает, что даже небольшие новые перебои могут быстро вызвать новый скачок цен.
Bloomberg пишет, что нынешние цены удерживаются благодаря избыточному предложению и слабому спросу, но этот баланс может быстро измениться без политического урегулирования конфликтов в регионе.
Напомним, на днях мировые цены на нефть снизились на фоне объявления перемирия между Израилем и Ливаном.
Как известно, вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть впервые за четыре года превысили отметку в 100 долларов за баррель. Прогнозировалось, что в случае продолжения военных действий стоимость нефти может вырасти до 200 долларов.
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