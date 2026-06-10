ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах полицейского из Одесщины

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации автомобиля BMW X5 2022 года выпуска, которым пользуется начальник отделения полиции №2 Болградского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Волков.

Такое решение 4 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск о взыскании в доход государства автомобиля BMW X5 2022 года выпуска, которым пользуется полковник полиции Сергей Волков. В 2023 году он приобрел автомобиль и зарегистрировал другого человека. Однако собранные доказательства подтверждают, что фактическим владельцем и пользователем является полицейский.

Анализ доходов и расходов Волкова и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этого актива за счет законных доходов, ведь у семьи не было достаточно средств (более 3,4 млн грн), необходимых для его приобретения.

«Закрыть подготовительное производство и назначить дело на судебное разбирательство по существу в открытом судебном заседании, которое состоится в 15:00 12 июня 2026 года в помещении ВАКС. Установить такой порядок выяснения обстоятельств по делу и порядок исследования доказательств при рассмотрении дела: письменные доказательства сторон, допрос свидетелей», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

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