Украина уже вернула из плена больше военных, чем россия продолжает удерживать в неволе – Лубинец

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Количество украинских военных, которых рф продолжает удерживать в плену, меньше числа защитников, которых уже удалось вернуть домой.
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Количество украинских военных, которые остаются в российском плену, меньше числа защитников, которых уже удалось вернуть домой.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода.

Сколько «азовцев» остаются в российском плену и скольких удалось освободитьВ Украину удалось вернуть только чуть больше 450 азовцев в рамках обменов пленными с россией, в то время как еще более 800 остаются в неволе. Подробнее – на инфографике.

По его словам, Украина официально не называет количество своих военнопленных, а российская сторона, в свою очередь, не располагает точными данными относительно своих пленных в Украине.

«Мы публично не называем точную цифру. Это сознательная тактика украинской переговорной группы. Россияне точно не знают, сколько их граждан у нас в плену. Мы публично не называем сколько украинцев в российском плену», — пояснил Лубинец.

Лубинец добавил, что в целом с начала полномасштабного вторжения Украина смогла вернуть из плена 8989 военных и 457 гражданских.

Напомним, в пятницу, 5 июня, Украина и россия провели новый обмен пленными. Домой вернулись 185 украинцев.

Ранее омбудсмен сообщал, что российская федерация пытает украинских пленных 695 формами различных истязаний. Оккупантами уже замучено более 400 украинских героев, которые имели подтвержденный статус пленных.

На инфографике «Слово и дело» – какие компенсации могут получить военнослужащие и их семьи в случае попадания в плен.

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