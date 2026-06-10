В Минобразования прокомментировали срыв НМТ на Одесщине и решение о дополнительной сессии

В Министерстве образования и науки заявили, что участникам НМТ в Одесской области, проведение которого было прервано из-за длительной воздушной тревоги, предлагали оформить заявления для участия в дополнительной сессии, однако большинство абитуриентов настаивало на продолжении тестирования.

Соответствующее заявление появилось на странице МОН в Facebook.

22 апреля 2026, 13:44 На НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны Как менялось количество участников национального мультипредметного теста с 2022 по 2026 год – на инфографике.

В ведомстве напомнили, что если воздушная тревога длится более 2,5 часов (суммарно за два этапа тестирования), ответственные за временные экзаменационные центры (ТЭЦ) совместно с региональным центром принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

Как отмечают в МОН, в случае, который произошёл в Одесской области, участники сами настаивали на продолжении тестирования, несмотря на длительную воздушную тревогу.

«Ответственные лица ТЭЦ предлагали участникам завершить оценивание и написать заявление для участия в дополнительной сессии. 105 участников приняли такие решения и написали соответствующие заявления. В то же время около 1000 участников настаивали на продолжении тестирования», – говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что отдельные учреждения организовывали дополнительные условия для участников – обеспечивали их водой и питанием или разрешали родителям передавать еду и напитки. Жалоб от участников тестирования или их родителей не поступало.

Отдельно в МОН прокомментировали ситуацию, которая произошла 1 июня во время НМТ в Винницком лицее №22, где были зафиксированы технические трудности. Обращение одной из абитуриенток относительно возможности участия в дополнительной сессии рассмотрел Украинский центр оценивания качества образования. Окончательное решение о её допуске должен принять УЦОЯО.

Напомним, накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о грубых нарушениях при проведении национального мультипредметного теста в Одесской области из-за длительных воздушных тревог. Процедура НМТ продолжалась с 09:00 до примерно 22:00, а дети были вынуждены почти 13 часов находиться в укрытиях.

Как известно, для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году зарегистрировались более 350 тысяч человек. Среди них есть и 73-летний абитуриент, который стал самым старшим участником нынешнего тестирования.

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