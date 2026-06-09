В ВСУ прокомментировали заявления о выводе российских войск с Кинбурнской косы

Информация о выводе российских войск из Кинбурнской косы в Николаевской области пока не подтверждается. Военные фиксируют перегруппировку оккупационных подразделений, но об отступлении речь не идет.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, его цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, в данный момент есть информация о том, что одно из подразделений воздушно-десантных войск россии меняют на отдельный мотострелковый полк 58-й армии рф, который в дальнейшем будет выполнять задачи на косе.

При этом украинские военные пытаются держать под огневым контролем основные маршруты поставок на Кинбурнскую косу. Как объяснил Волошин, на косу ведут две дороги, одна из которых частично асфальтирована, а другая существенно зависит от погодных условий.

«Мы пытаемся и по этому пути уничтожать и перерезать вражескую логистику. Если там осуществляется вражеская перевозка, то мы бьем по этому пути. Поэтому утверждать, что из-за того, что перерезана логистика, противник пытается вывезти свои части и подразделения из Кинбурнской косы, нельзя», – заявил спикер.

Напомним, накануне представители военного партизанского движения АТЕШ сообщили, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты покидают позиции на Кинбурнской косе. Что происходит на полуострове и почему он важен – в материале «Слово и дело».

Также сообщалось, что ранее украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, которым враг движется к временно оккупированному Крыму.

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