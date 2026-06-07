Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с издевательствами над заключенным

Общество
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Руководство Одесского следственного изолятора отстранили от исполнения обязанностей на время служебной проверки после появления в сети видео с возможными издевательствами над заключенным.
Суспільне

Руководство Одесского следственного изолятора отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки после появления видео, на котором зафиксированы вероятные издевательства над одним из заключенных.

Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

В сети распространили видеозапись, на которой мужчину, которого в соцсетях и СМИ называют бывшим сотрудником ТЦК, заставляют выполнять унизительные действия перед другими заключенными.

По информации одесского издания «Думская», видео могло быть снято около недели назад, а к инциденту может быть причастен так называемый «смотрящий» одного из корпусов изолятора. На обнародованных кадрах мужчину заставляют выполнять команды и приносить вещи другим заключенным.

В Государственной уголовно-исполнительной службе отметили, что начали служебную проверку по факту возможного нарушения прав человека в учреждении. По предварительным данным, на видео зафиксированы противоправные действия со стороны лиц, находившихся с потерпевшим в одной камере.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент аутентичность видеозаписи еще не подтверждена экспертами. В то же время руководство следственного изолятора уже отстранено от исполнения обязанностей на период проверки.

Также в Одессу направили специальную группу из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Ее задачей станет проверка возможных нарушений прав человека и установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.

Ранее суд признал руководителя Ужгородского ТЦК виновным в препятствовании деятельности омбудсмена.

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