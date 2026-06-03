ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах экс-замначальника ТЦК в Одессе

Высший антикоррупционный суд назначил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации квартиры в жилом комплексе и автомобиля HONDA HR-V бывшего заместителя начальника Киевского районного ТЦК и СП Одессы Вадима Байштана.

Такое решение 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к экс-замначальника Киевского районного ТЦК в Одессе Вадиму Байштану и его матери Галины. По данным прокуратуры, в течение 2022 года он получил в собственность квартиру в жилом комплексе в Одессе и автомобиль HONDA HR-V. Общая стоимость активов составляет около 2,9 млн грн. Однако анализом имущественного положения Байштана и его матери установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

«Подготовительное производство в деле по иску прокурора САП к (Вадиму Байштану и Галине Байштан – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства закрыть и назначить дело к судебному разбирательству по существу. Определить дату, время и место проведения судебных заседаний для ее рассмотрения по существу: 23 июня 2026 в 10:00 в помещении ВАКС. Установить следующий порядок выяснения обстоятельств по делу и порядок исследования доказательств при рассмотрении дела: исследовать письменные доказательства, предоставленные участниками дела, после чего допросить свидетелей», – говорится в решении.

Напомним, подала иск о конфискации активов начальницы налоговой Полтавщины и ее родственников. Как указывают в САП, родственники руководительницы налоговой Полтавщины на протяжении 2020-2023 годов по ее поручению приобрели в собственность ряд материальных активов.

В частности, ее сестра Оксана Остапец приобрела квартиру в столице, отец Михаил Остапец – автомобиль Land Rover Range Rover Velar, 2019 года выпуска, а дочь Диана Рябкова – автомобиль Toyota C-HR Hybrid 2022 года выпуска.

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