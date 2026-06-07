На Буковине рухнул мост с десятками детей, несколько травмированных госпитализировали

В селе Виженка Черновицкой области обрушился деревянный мост через реку, когда на нем находилось более 30 детей. В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения.
Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура и пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 6 июня, во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.
По данным следствия, 55 детей из Харьковской области находились на отдыхе. Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на деревянном подвесном мосту через реку Виженка и фотографировались, когда конструкция внезапно обрушилась.
В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Черновцов – у них диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы.
В ГСЧС уточнили, что спасатели к месту происшествия не привлекались.
Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками. В результате аварии, произошедшей на трассе Р-58, травмированы пять человек, среди них трое детей.
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В частности, в июле 2025 года в Минздраве сообщили, что почти 19% проб воды, отобранных на официальных пляжах Украины, не соответствуют санитарным нормам, и обнародовали список не рекомендованных мест для купания.
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