На Буковине рухнул мост с десятками детей, несколько травмированных госпитализировали

Общество
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Во время экскурсии более 30 детей одновременно вышли на деревянный мост через реку, который не выдержал нагрузки и разрушился. Шестеро детей получили травмы.
facebook.com/policebukovyna

В селе Виженка Черновицкой области обрушился деревянный мост через реку, когда на нем находилось более 30 детей. В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура и пресс-служба ГСЧС.

Старт купального сезона: сколько человек погибли на водоемах за 4 годаСколько человек погибли на воде во время купального сезона в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах – на инфографике.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 6 июня, во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.

По данным следствия, 55 детей из Харьковской области находились на отдыхе. Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на деревянном подвесном мосту через реку Виженка и фотографировались, когда конструкция внезапно обрушилась.

В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Черновцов – у них диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы.

В ГСЧС уточнили, что спасатели к месту происшествия не привлекались.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками. В результате аварии, произошедшей на трассе Р-58, травмированы пять человек, среди них трое детей.

Также на инфографике «Слово и дело» – сколько людей погибло на водоемах за 4 года.

В частности, в июле 2025 года в Минздраве сообщили, что почти 19% проб воды, отобранных на официальных пляжах Украины, не соответствуют санитарным нормам, и обнародовали список не рекомендованных мест для купания.

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ГСЧС Пострадавшие Дети Мост Черновицкая область Обвал Инцидент Буковина
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