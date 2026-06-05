На Харьковщине перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие

В Харьковской области произошла дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса со школьниками, в результате которого пострадали пять человек, в том числе дети.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как отмечается, авария произошла утром 5 июня на автодороге Р-58 «Мерефа – Златополь – Лозовая». В ДТП попал автобус Volkswagen LT, в котором находились ученики и сопровождающие педагоги.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину, после чего перевернулся в кювет. В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали группу во время экскурсии.

В результате аварии травмированы трое школьников и двое взрослых. Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены и госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии, в том числе техническое состояние транспортного средства и действия водителя.

Напомним, недавно в селе Гвардейское на Хмельнитчине в результате столкновения мотоцикла и автомобиля погиб 15-летний подросток, а среди пострадавших – двое малолетних детей.

А ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.

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