В Косово на фоне политического кризиса стартовали досрочные парламентские выборы

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В Косово 7 июня начались досрочные парламентские выборы, которые должны преодолеть затянувшийся институциональный кризис.
assembly-kosova.org

В Косово 7 июня стартовали досрочные парламентские выборы, которые должны определить дальнейший политический курс страны после длительного институционального паралича и правительственного кризиса.

Об этом сообщает Euronews.

Страна Западных Балкан проводит уже третьи парламентские выборы менее чем за год на фоне растущего недовольства граждан политической нестабильностью.

Голосование проходит после нескольких месяцев политического тупика. В апреле парламент, который остается глубоко разделенным, не смог избрать нового президента, что еще больше обострило кризис после предыдущих безрезультатных выборов в феврале 2025 года.

Партия действующего премьер-министра Альбина Курти «Vetëvendosje» победила на предыдущих выборах, однако не смогла сформировать стабильное парламентское большинство. Это привело к политическому тупику и объявлению новых выборов.

После повторного голосования политическая сила Курти снова получила наибольшее количество мест в парламенте и сформировала правительство при поддержке представителей национальных меньшинств. В то же время противостояние между властью и оппозицией не прекратилось.

Бойкот оппозиционными силами голосования по избранию президента в конечном итоге привел к роспуску парламента и назначению очередных досрочных выборов.

Накануне голосования часть избирателей выражала разочарование из-за затянувшейся политической нестабильности и сомнения в том, что новые выборы способны изменить ситуацию.

Бывшая президент Косова Вьоса Османи, которая баллотируется в парламент от Демократической лиги Косово, призвала политические силы после выборов найти компромисс и как можно скорее сформировать дееспособные государственные институты.

Также 7 июня стартовало общенациональное голосование на выборах в парламент Армении.

Перед выборами сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

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Выборы Косово Парламент
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