Премьерка Дании сформировала историческое правительство с женским большинством

В Дании впервые в истории страны женщины получили большинство должностей в Кабинете министров. Новое правительство, представленное проукраинской премьер-министеркой Метте Фредериксен, состоит из 11 женщин и 10 мужчин.

Об этом пишет Bloomberg.

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Во время презентации нового состава правительства в Копенгагене Фредериксен подчеркнула, что это первый случай в истории Дании, когда женщин в Кабинете больше, чем мужчин.

Еще после предыдущих выборов премьер признавала, что не удовлетворена соотношением мужчин и женщин среди министров. Тогда женщины занимали около 35% должностей, а позже этот показатель даже снизился.

Теперь Дания фактически сравнялась с другими странами Северной Европы по уровню представительства женщин в исполнительной власти. Для сравнения, в Финляндии женщины также составляют более половины правительства, в Швеции их доля достигает около 50%, а в Норвегии – около 45%.

Самый высокий показатель в регионе на данный момент имеет Исландия, где женщины занимают более половины правительственных должностей.

Историческому составу правительства предшествовали парламентские выборы, на которых женщины получили рекордные 48% мест в парламенте Дании.

После длительных коалиционных переговоров было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов, либералов и других политических сил левоцентристского толка.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила досрочные парламентские выборы, объяснив это решение сложной внешнеполитической ситуацией, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно вероятной аннексии Гренландии.

Уже в марте после неудачных для себя выборов во время аудиенции у короля Фредерика она объявила о сложении полномочий, чем дала официальный старт созданию нового кабинета министров.

В конце концов, в начале июня глава Социал-демократической партии Метте Фредериксен сообщила об успешном формировании новой левоцентристской коалиции, благодаря чему она сохранит пост премьера на третий срок подряд.

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