Премьерка Дании сформировала историческое правительство с женским большинством

Мир
Читати українською
В Дании впервые в истории женщины получили большинство мест в Кабинете министров. Премьер-министерка Метте Фредериксен представила новое правительство, в состав которого вошли 11 женщин и 10 мужчин.
фото: Mads Claus Rasmussen/AFP/Getty Images

В Дании впервые в истории страны женщины получили большинство должностей в Кабинете министров. Новое правительство, представленное проукраинской премьер-министеркой Метте Фредериксен, состоит из 11 женщин и 10 мужчин.

Об этом пишет Bloomberg.

В каких странах будут переизбирать власть в 2026 годуВ 2026 году будут выбирать нового президента в 19 странах мира. Выборы в законодательные органы готовятся провести 37 государств. Подробнее – на инфографике.

Во время презентации нового состава правительства в Копенгагене Фредериксен подчеркнула, что это первый случай в истории Дании, когда женщин в Кабинете больше, чем мужчин.

Еще после предыдущих выборов премьер признавала, что не удовлетворена соотношением мужчин и женщин среди министров. Тогда женщины занимали около 35% должностей, а позже этот показатель даже снизился.

Теперь Дания фактически сравнялась с другими странами Северной Европы по уровню представительства женщин в исполнительной власти. Для сравнения, в Финляндии женщины также составляют более половины правительства, в Швеции их доля достигает около 50%, а в Норвегии – около 45%.

Самый высокий показатель в регионе на данный момент имеет Исландия, где женщины занимают более половины правительственных должностей.

Историческому составу правительства предшествовали парламентские выборы, на которых женщины получили рекордные 48% мест в парламенте Дании.

После длительных коалиционных переговоров было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов, либералов и других политических сил левоцентристского толка.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила досрочные парламентские выборы, объяснив это решение сложной внешнеполитической ситуацией, в частности из-за заявлений президента США Дональда Трампа относительно вероятной аннексии Гренландии.

Уже в марте после неудачных для себя выборов во время аудиенции у короля Фредерика она объявила о сложении полномочий, чем дала официальный старт созданию нового кабинета министров.

В конце концов, в начале июня глава Социал-демократической партии Метте Фредериксен сообщила об успешном формировании новой левоцентристской коалиции, благодаря чему она сохранит пост премьера на третий срок подряд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Правительство Выборы Дания Премьер-министр
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Премьерка Дании сформировала историческое правительство с женским большинством
Дроны атаковали стратегическую нефтебазу в оккупированном Луганске: вспыхнул масштабный пожар
Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и санкции против рф
Путин отверг лидеров Европы как посредников в переговорах с Украиной – СМИ
В Украине сокращают 10-12 классы в некоторых школах: в МОН объяснили причины
Пентагон может отменить ракетную сделку с Германией из-за опасений реакции рф – СМИ
«Флеш» рассказал, что рф атакует Украину дронами через считанные дни после их производства
В Кремле дали первый комментарий по поводу письма Зеленского путину
итогиЗеленский написал письмо путину, а в Киеве демонтировали памятник Булгакову. Главное за день
Войска рф ударили по одному из спальных районов Запорожья, пострадали гражданские
Больше новостей