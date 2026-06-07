Зеленский и Сибига отреагировали на удар рф по хранилищу ядерных отходов

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига призвали международное сообщество отреагировать на российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.

Об этом они сообщили в своих публикациях в соцсетях.

По словам главы МИД, россия не впервые создает угрозы для украинских ядерных объектов. Он подчеркнул, что подобные действия являются сознательными и системными.

«Ядерный шантаж и угрозы россии – системные, умышленные и неприемлемые. Они заслуживают глобального осуждения и усиления давления на агрессора», – заявил Сибига.

Владимир Зеленский в своем обращении назвал объект «чрезрезвычайно критической инфраструктурой» и подчеркнул, что атака была сознательной.

«Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости», – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что украинские спасатели оперативно ликвидировали пожар, возникший после удара.

Украинская сторона подчеркивает необходимость новых решительных шагов со стороны международного сообщества, чтобы заставить рф прекратить атаки на критическую инфраструктуру.

Напомним, беспилотник попал в площадку хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Также сообщалось, что в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

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