Ночь взрывов на ВОТ: под ударами возможно оказались логистические объекты россиян

В ночь на 7 июня временно оккупированные территории Украины оказались под массированной атакой беспилотников. Взрывы и пожары зафиксировали в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Под ударами оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые российскими оккупационными силами.

Об этом сообщают ресурсы Exilenova+, «АТЕШ», «Крымский ветер».

6 июня 2026, 16:47 ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный путь в Крым – видео Украинские военные взяли под плотный огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на юге.

По информации мониторинговых ресурсов, одним из главных объектов атаки стала Зуевская теплоэлектростанция на оккупированной части Донецкой области. После попаданий на территории ТЭС вспыхнул пожар.

Кроме того, серия ударов пришлась на район оккупированного города Чистяково (бывший Торез). Там, по предварительным данным, повреждена железнодорожная инфраструктура, которая используется для перевозки грузов и обеспечения российской группировки войск. После атак также возник масштабный пожар.

На Луганщине беспилотники атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры и электроподстанции. Местные источники сообщают о нескольких очагах возгорания, которые были видны на значительном расстоянии.

Громко этой ночью было и в оккупированном Крыму. По данным партизанского движения АТЕШ, взрывы прогремели вблизи нефтебазы в районе Феодосии. Также о работе противовоздушной обороны и серии взрывов сообщали жители Севастополя, Джанкоя и Симферополя.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины установили плотный огневой контроль над важным логистическим маршрутом российских захватчиков на юге, участком сухопутной трассы Мелитополь – Чонгар, ведущей к оккупированному полуострову.

За последнее время бойцы Сил беспилотных систем ВСУ успешно атаковали и поразили сразу два российских локомотива на территории временно оккупированного Крыма.

А также Силы беспилотных систем нанесли удары по ряду военных и логистических объектов врага, в частности поразив пограничный сторожевой корабль проекта «Светляк» вблизи поселка Юркино в оккупированном Крыму.

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