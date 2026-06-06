Через Сахару прокладывают мега-трубу для поставок газа в ЕС вместо рф

Нигерия, Нигер и Алжир продвигают масштабный проект Транссахарского газопровода, который после завершения сможет поставлять в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в год. Проект рассматривают как один из ключевых альтернативных маршрутов поставок энергоносителей на фоне отказа Евросоюза от российского газа.

Об этом пишет Business Insider.

15 мая 2026, 12:11 Как изменилась стоимость газа в Европе за четыре года Больше всего выросли цены на газ в странах, зависимых от российской энергетики – Молдове, Латвии, Германии. Однако самый дорогой газ – в Швеции. «Слово и дело» показывает, как изменилась стоимость газа в Европе с 2021 года.

Строительство уже стартовало на территории Алжира. В Нигере работы на своем участке планируют начать в начале 2027 года. Газопровод протяженностью более 4,1 тыс. километров должен соединить газовые месторождения Нигерии с алжирским газовым хабом Хасси-Рмель, а оттуда — с европейскими рынками через существующую инфраструктуру.

Проект предусматривает транспортировку до 30 млрд кубометров газа ежегодно. Для сравнения, это сопоставимо с годовым потреблением газа некоторых крупных европейских стран.

По словам министра нефти Нигера, газопровод станет историческим проектом, который окажет значительное экономическое и социальное влияние на регионы, через которые будет проходить маршрут.

В частности, в Алжире надеются, что новая магистраль будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест и усилению энергетической интеграции африканских государств. Кроме того, проект должен укрепить энергетическую безопасность как Африки, так и Европы.

В то же время у Транссахарского газопровода есть конкурент. Речь идет о проекте газопровода Нигерия – Марокко, который проляжет вдоль атлантического побережья Западной Африки и также может обеспечить поставки нигерийского газа в Европу.

Несмотря на старт строительства, реализация Транссахарского газопровода зависит от привлечения финансирования, ситуации в сфере безопасности в регионе и завершения необходимой инфраструктуры на территории всех трех стран.

Напомним, согласно планам ЕС, импорт российского сжиженного природного газа должен прекратиться до конца 2026 года, а поставки российского трубопроводного газа – к осени 2027 года.

В то же время Турция хочет продолжить закупки газа из рф после 2026 года, а Украина тем временем заключила соглашение о поставках СПГ с Балтики через терминал Клайпеды.

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