Турецкое судно атаковали у Севастополя, есть погибший и раненые

Рыболовное судно под турецким флагом Duru 67 затонуло у северного побережья Черного моря после нападения. В результате инцидента один моряк погиб, еще несколько членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщает береговая охрана Турции.

29 мая 2026, 08:06 РФ ударила по турецкому судну возле Одесщины, пострадали члены экипажа Российские войска ночью ударили дронами по гражданскому судну ANT, которое направлялось из порта Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

По данным командования береговой охраны, судно Duru 67 подверглось нападению в пятницу, 5 июня, к западу от оккупированного россией Севастополя. В заявлении не уточняется, кто мог атаковать судно и какое оружие применили.

Пятерых раненых моряков спас другой траулер Burak Kaya. Один из них умер по пути в Турцию.

Судно береговой охраны с медицинской бригадой на борту догнало Burak Kaya примерно в 213 километрах к северу от турецкого порта Инеболу. Пострадавших подняли на борт и после 15-часового рейса доставили в больницу в столице провинции Кастамону.

Как пишет AP, директор провинциального управления здравоохранения Февзи Явузылмаз сообщил, что моряки получили осколочные ранения. Одному из них небольшую операцию сделали на борту судна береговой охраны.

«Двое наших пациентов имеют относительно легкие ранения, а двое – несколько более серьезные», – сказал он.

Напомним, российские войска время от времени атакуют иностранные гражданские корабли, которые работают в Черном море и останавливаются в украинских портах. Так, в марте во время атаки на Одессу ударными дронами россия атаковала беспилотниками два гражданских судна с зерном, которые стояли в порту. Это были коммерческие суда под флагами Палау и Барбадоса.

А недавно российская армия нанесла целенаправленный удар БПЛА по китайскому торговому судну с китайским экипажем, которое находилось в территориальных водах Украины.

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