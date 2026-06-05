Дроны атаковали стратегическую нефтебазу в оккупированном Луганске: вспыхнул масштабный пожар

Национальная безопасность
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В ночь на 5 июня дроны атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске, где вспыхнул масштабный пожар. По данным OSINT-сообществ, пораженный объект обеспечивал топливом российские войска.
Фото: supernova_plus

В ночь на 5 июня беспилотники атаковали ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины. Самый мощный удар пришелся на нефтебазу в оккупированном Луганске, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают мониторинговые и OSINT-ресурсы, а также местные жители в социальных сетях.

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По предварительным данным, дроны поразили нефтебазу в южной части Луганска на улице Руднева. После взрыва на объекте вспыхнул сильный пожар, который был виден из разных районов города.

Видео, опубликованные очевидцами, зафиксировали момент попадания и масштабное возгорание.

По информации OSINT-аналитиков, этот объект используется для снабжения топливом подразделений российской армии, действующих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Оккупационные власти частично подтвердили информацию о пожаре.

Стоит отметить, что нефтебаза в Луганске считается одним из ключевых логистических объектов оккупационных войск на востоке Украины. Через нее осуществляется накопление и распределение дизельного топлива, масел и горюче-смазочных материалов для военной техники и транспортных колон.

Кроме Луганска, взрывы ночью звучали и в оккупированном Донецке и Углегорске, где, вероятно, загорелась электроподстанция.

Напомним, ранее сообщалось, что Третий армейский корпус провел серию успешных ударов по логистическим узлам оккупантов на Луганщине, охвативших вражеские объекты вплоть до пограничного пункта пропуска «Изварино».

Кроме того, совместную спецоперацию в регионе провели СБУ и бойцы 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС, которые также атаковали ряд военных объектов российских захватчиков на временно захваченной территории области.

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