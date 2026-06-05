Операция «Эскулап»: полиция проводит масштабные обыски у должностных лиц ВВК

Национальная полиция проводит масштабную операцию «Эскулап» по возможному незаконному обогащению и недостоверному декларированию должностных лиц военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФО).

Об этом сообщили в полиции.

14 мая 2026, 14:56 Сотрудников ТЦК и врачей ВВК разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок.

Как отмечается, в рамках операции оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями и прокуратурой провели почти 60 одновременных обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители проверяют информацию о возможных расхождениях между задекларированными активами должностных лиц и их реальным имущественным состоянием.

По предварительным данным, общая сумма выявленных недостоверных сведений в декларациях может достигать 200 млн грн. Суммы расхождений между официальными доходами и фактическими активами фигурантов колеблются от 2 до 11 млн грн.

Следствие проверяет данные о незадекларированных активах родственников должностных лиц, в частности автомобилях, квартирах, домах, земельных участках и наличных средствах. Также правоохранители изучают случаи, когда задекларированное имущество существенно превышает официальные доходы.

Во время обысков были изъяты автомобили, наличные средства в национальной и иностранной валюте, медицинская документация, документы ВВК 36 пациентов, а также договоры, чеки о переводе средств и оплате товаров на суммы от 600 тыс. грн до более 1 млн грн. Среди изъятого – Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года, рыночная стоимость которого превышает 100 тыс. долларов.

Кроме этого, за несколько дней правоохранители составили более 230 административных протоколов по статье о нарушении требований финансового контроля.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители собирают доказательную базу для возможного объявления подозрений фигурантам производств.

Напомним, недавно в Кропивницком Служба безопасности Украины и ГБР ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации. Задержан глава ВВК и его сообщники, которые торговали фейковыми справками об «инвалидности».

А накануне Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов махинаций, среди них – должностное лицо госучреждения и члены военно-врачебной комиссии.

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