ВАКС назначил к рассмотрению иск о коттедже экс-налоговика на Львовщине

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Суд завершил подготовительное производство по гражданскому иску прокуратуры к бывшему налоговику.
фото: ngl.media

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему начальнику управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области Ивану Левкину о конфискации частного дома и земли в коттеджном городке под Львовом.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к экс-начальнику управления налогового аудита ГУ ГНС Львовщины Ивану Левкину. В нем прокуратура просила конфисковать частный дом и земельный участок в коттеджном городке недалеко от Львова, а именно в селе Зубра стоимостью. Общая стоимость 6,8 млн грн. Анализ официальных доходов и расходов семьи должностного лица за 2023 год выявил существенные отличия, поскольку стоимость приобретенного за указанный год имущества превышает все законные доходы семьи.

«Закрыть подготовительное производство и назначить дело по иску прокурора САП к (Левкину Ивану Владимировичу и Левкиной Ярине Ивановне – ред.) к судебному разбирательству по существу в открытом судебном заседании в помещении ВАКС на 17:00 9 июня 2026 года. Исследование доказательств, содержащих личную (частную) переписку (обмен сообщениями) ответчиков, проводить в закрытой части судебного заседания», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

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