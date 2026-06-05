Суд в Швеции разрешил передать Украине арестованный сухогруз Caffa

Суд в Швеции признал законным арест сухогруза Caffa и разрешил его дальнейшую передачу Украине в рамках расследования возможного незаконного вывоза зерна из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил прокурор Хокан Ларссон, его цитирует Reuters.

30 марта 2026, 11:07 Разведка назвала 51 судно, перевозящее нефть и украденное у Украины зерно Украинская разведка обнародовала перечень судов, используемых россией для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

Он рассказал, что Украина рассматривает Caffa как вещественное доказательство в уголовном производстве относительно вероятных военных преступлений, связанных с присвоением и вывозом имущества из оккупированных россией территорий.

В решении суда при этом отмечается, что расследуемые действия потенциально могут подпадать под определение военного преступления в соответствии со шведским законодательством.

Отмечается, что решение еще должно вступить в законную силу, поскольку у владельцев судна есть три недели для подачи апелляции.

Напомним, в мае в египетском Абу-Кире дали разрешение на разгрузку судна ASOMATOS с 26,9 тысячами тонн похищенной украинской пшеницы, несмотря на неоднократные предупреждения о незаконном грузе.

Тем временем в МИД сообщили, что Украиной зафиксированы новые маршруты транспортировки украденного россиянами украинского урожая. В частности, речь идет о странах Африки, Ближнего Востока и некоторых других.

Также сообщалось, что Франция задержала российского капитана танкера Tagor, который подозревается в связях с «теневым флотом» рф и обходе санкций.

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