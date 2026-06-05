Пентагон может отменить ракетную сделку с Германией из-за опасений реакции рф – СМИ

Министерство обороны США может отказаться от планов размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии. Одной из причин такого решения называют опасения Вашингтона относительно возможной реакции россии, которая может расценить появление американских дальнобойных ракет в центре Европы как эскалацию.

Об этом сообщает издание POLITICO со ссылкой на европейских и американских чиновников.

10 мая 2026, 15:23 В Европе опасаются нехватки оружия для сдерживания рф – FT Германия возобновила переговоры с США о закупке ракет Tomahawk и систем Typhon. В Берлине опасаются нехватки средств сдерживания рф в Европе.

Речь идет о договоренности, достигнутой еще при администрации Джо Байдена. В случае ее отмены Германия может остаться без вооружения, которое в Берлине считают важным элементом сдерживания российской агрессии.

По данным источников, решение является частью более широкого пересмотра американского военного присутствия в Европе. Ранее США уже объявили о сокращении отдельных военных программ и пересмотре размещения своих сил на континенте.

Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что европейские союзники должны брать на себя больше ответственности за собственную оборону, в то время как США планируют переориентировать часть своих ресурсов на другие регионы.

Дополнительным фактором могут быть и ограниченные запасы американского вооружения. После недавних военных операций США использовали значительное количество ракет Tomahawk и систем противовоздушной обороны Patriot. Министр обороны США Пит Хегсет ранее признавал, что на восстановление запасов понадобятся месяцы или даже годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также допускал, что Вашингтон может не передать ракеты из-за их ограниченного количества.

«Американцам сейчас не хватает их даже для собственных нужд», – заявил Мерц в интервью немецкому телевидению.

Тем временем Германия продолжает искать альтернативные варианты усиления собственных дальнобойных возможностей. В Берлине рассматривают как закупку готовых систем, так и расширение сотрудничества с европейскими партнерами в сфере производства современного вооружения.

Особое беспокойство в странах Европы вызывает то, что россия уже давно размещает в регионе ракеты Искандер в Калининградской области, а также новые комплексы Орешник на территории Беларуси, способные достигать целей во многих странах Европы за считанные минуты.

В случае окончательной отмены сделки Берлину придется ускорить поиск собственных решений для усиления обороноспособности на фоне растущих угроз со стороны россии.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия вернулась к переговорам со США относительно приобретения крылатых ракет Tomahawk и комплексов Typhon, поскольку в Берлине волнуются из-за нехватки у Европы эффективных средств для сдерживания рф.

Как известно, президент США Дональд Трамп недавно объявил о сокращении американского военного контингента в Германии после спора с канцлером Фридрихом Мерцем относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.