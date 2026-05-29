Украинские бойцы перекрыли сухопутный коридор оккупантов «Крым–Донецк» – ГУР

Бойцы беспилотных систем при ГУР МО Украины перекрыли логистику оккупантам по сухопутному коридору «Крым–Донецк», взяв участок под огневой контроль.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Телеграм-канале.

По данным разведчиков, вражеская техника оккупантов испепеляется фактически каждый день.

«Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают блокировать сухопутный коридор «Крым–Донецк» и испепелять технику российских захватчиков в глубоком тылу», – сообщают в ГУР..

Под огневым контролем операторов украинской военной разведки участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. Военные бьют по российским топливозаправщикам, грузовикам и тралам. В частности, используют барражирующие боеприпасы и разведывательные крылья Shark-M.

Эта техника помогает системному процессу разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, говорят в разведке.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также отчитывается об успехах украинских военных на Запорожском направлении и сообщает, что трасса от Чонгара через Мелитополь и Бердянск до Мариуполя сегодня фактически не работает.

«Россияне строили свой «сухопутный коридор» для военной логистики. Но сейчас каждая военная машина на этом маршруте – законная цель для Сил обороны Украины. Из-за этого враг не может нормально использовать трассу для переброски техники и обеспечения», – говорит он.

Вместе с этим Федоров иронично подчеркнул, что «курортного сезона на оккупированном Азове не будет». Потому что именно эту трассу оккупанты годами использовали для поездок на Азовское море и в Крым.

В то же время на ВОТ Запорожской области фиксируют критическое состояние энергетики и коммунальной системы.

«Из-за нехватки специалистов, выехавших из оккупации, россияне не способны восстановить стабильное электро- и водоснабжение. Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Токмак, Молочанск – города, где люди живут с постоянными перебоями света и воды», – добавил глава ОВА.

Он говорит, что украинцы в оккупации ежедневно сталкиваются с последствиями «русского мира», а единственный выход – это освобождение этих территорий от захватчиков.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что россия может готовить удары по ключевым логистическим маршрутам Украины на западе страны, в частности по трассе Киев–Чоп, которая является важной артерией снабжения.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч, при этом Москва не планирует по-настоящему вести мирные переговоры.

Курс того стало известно, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и на данный момент не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.