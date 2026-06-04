Несмотря на обещание президента, количество университетов в Харькове сократилось

В Харькове за последние годы, несмотря на обещание президента Владимира Зеленского, произошло несколько реорганизаций учреждений высшего образования, в результате чего часть университетов была объединена или ликвидирована как отдельные юридические структуры.

К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело».

Согласно обещанию главы государства от 19 мая 2022 года, в Харькове не планировали сокращать количество университетов.

«Создаётся ощущение, что вам кто-то сказал, что мы будем сокращать количество университетов в Харькове. Этого никто делать не будет», – сказал тогда Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Зеленский заверил, что в Харькове не будут сокращать количество университетов Сказано 19 мая 2022 г.Статус обещания: Не выполнено

Несмотря на это, в 2024 году в правительстве и МОН начали обсуждать оптимизацию сети вузов из-за демографического сокращения и уменьшения количества абитуриентов. Речь шла о возможном укрупнении университетов и установлении минимального порога студентов для сохранения самостоятельного статуса учреждения.

В частности, в 2024 году Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединили к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина, а в 2025 году Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского поглотил Харьковскую государственную академию культуры. Также сообщалось о реорганизации Национального университета гражданской защиты Украины с фактическим переносом учебного процесса в Черкассы.

Таким образом, несмотря на заявленные гарантии, система высшего образования в Харькове подверглась сокращению в результате ряда реорганизаций.

Напомним, министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что за время полномасштабной войны россия разрушила в Украине более 400 учреждений образования. Ещё более 4 тысяч образовательных объектов повреждены.

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