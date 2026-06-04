Фальшивые штрафы за ПДД рассылают в Viber и Telegram: в МВД объяснили, как их распознать

В Украине участились случаи мошенничества, связанные с поддельными сообщениями о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Об этом предупредили в Киберполиции и Патрульной полиции Украины.

22 мая 2026, 14:26 Нарушение ПДД: что предлагает новая система баллов и какие штрафы для водителей действуют сейчас В Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает лишать водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. «Слово и дело» рассказывает о деталях инициативы и напоминает актуальные размеры штрафов для водителей.

Злоумышленники присылают водителям SMS и сообщения в мессенджерах с требованием оплатить якобы начисленный штраф, используя для этого фальшивые сайты и поддельные реквизиты.

Отмечается, что Патрульная полиция не отправляет сообщения о штрафах через SMS, Viber, Telegram или другие мессенджеры. Если нарушение было зафиксировано автоматическими камерами, а штраф не уплачен в течение установленного срока, владелец транспортного средства получает официальное бумажное уведомление по почте.

Также в полиции призывают украинцев не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить личные или банковские данные на неизвестных ресурсах. Для проверки и уплаты штрафов необходимо пользоваться исключительно официальными государственными сервисами. Одним из признаков настоящего ресурса является домен gov.ua.

Проверить наличие штрафов можно через портал Министерства внутренних дел, приложение и портал Дія, Кабинет водителя или специализированные официальные сервисы для проверки штрафов ПДД.

Если возникают сомнения в достоверности полученного сообщения, правоохранители советуют обратиться в подразделения административной практики патрульной полиции для уточнения информации.

В случае, если вы уже стали жертвой мошенников или заметили подозрительную активность, необходимо немедленно сообщить об этом в Киберполицию.

В полиции напоминают, что главная цель таких схем – получить доступ к банковским счетам или похитить персональные данные граждан. Поэтому любые сообщения о штрафах с неизвестных номеров или со ссылками на сторонние сайты следует воспринимать с максимальной осторожностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации масштабировало работу первого нового национального ИИ-ассистента «Дія.AI», который отныне интегрирован не только на веб-портале, но и непосредственно в мобильном приложении. Благодаря этому в «Дії» появился специальный ИИ-помощник для работы с документами и штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Также отмечалось, что водители, нарушившие ПДД, теперь будут получать в приложении «Дія» не только текстовые уведомления, но и фото- и видеодоказательства своего нарушения.

Кроме того, отныне в приложение «Дія» автоматически будут подтягиваться и штрафы за неправильную парковку. В случае фиксации такого нарушения водители смогут закрыть и оплатить штраф всего за несколько кликов.

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