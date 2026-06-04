Фальшивые штрафы за ПДД рассылают в Viber и Telegram: в МВД объяснили, как их распознать

Общество
Читати українською
В Украине активизировались мошенники, которые рассылают водителям поддельные сообщения о штрафах за нарушение ПДД. В Нацполиции и Киберполиции объяснили, как отличить фейк от настоящего штрафа.
Фото: Zakarpattya.net

В Украине участились случаи мошенничества, связанные с поддельными сообщениями о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Об этом предупредили в Киберполиции и Патрульной полиции Украины.

Нарушение ПДД: что предлагает новая система баллов и какие штрафы для водителей действуют сейчасВ Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает лишать водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. «Слово и дело» рассказывает о деталях инициативы и напоминает актуальные размеры штрафов для водителей.

Злоумышленники присылают водителям SMS и сообщения в мессенджерах с требованием оплатить якобы начисленный штраф, используя для этого фальшивые сайты и поддельные реквизиты.

Отмечается, что Патрульная полиция не отправляет сообщения о штрафах через SMS, Viber, Telegram или другие мессенджеры. Если нарушение было зафиксировано автоматическими камерами, а штраф не уплачен в течение установленного срока, владелец транспортного средства получает официальное бумажное уведомление по почте.

Также в полиции призывают украинцев не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить личные или банковские данные на неизвестных ресурсах. Для проверки и уплаты штрафов необходимо пользоваться исключительно официальными государственными сервисами. Одним из признаков настоящего ресурса является домен gov.ua.

Проверить наличие штрафов можно через портал Министерства внутренних дел, приложение и портал Дія, Кабинет водителя или специализированные официальные сервисы для проверки штрафов ПДД.

Если возникают сомнения в достоверности полученного сообщения, правоохранители советуют обратиться в подразделения административной практики патрульной полиции для уточнения информации.

В случае, если вы уже стали жертвой мошенников или заметили подозрительную активность, необходимо немедленно сообщить об этом в Киберполицию.

В полиции напоминают, что главная цель таких схем – получить доступ к банковским счетам или похитить персональные данные граждан. Поэтому любые сообщения о штрафах с неизвестных номеров или со ссылками на сторонние сайты следует воспринимать с максимальной осторожностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации масштабировало работу первого нового национального ИИ-ассистента «Дія.AI», который отныне интегрирован не только на веб-портале, но и непосредственно в мобильном приложении. Благодаря этому в «Дії» появился специальный ИИ-помощник для работы с документами и штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Также отмечалось, что водители, нарушившие ПДД, теперь будут получать в приложении «Дія» не только текстовые уведомления, но и фото- и видеодоказательства своего нарушения.

Кроме того, отныне в приложение «Дія» автоматически будут подтягиваться и штрафы за неправильную парковку. В случае фиксации такого нарушения водители смогут закрыть и оплатить штраф всего за несколько кликов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Штрафы для водителей Полиция Нарушение ПДД Автомобиль
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Рф теряет доходы из-за рекордных дотаций НПЗ на фоне украинских ударов – СМИ
Фальшивые штрафы за ПДД рассылают в Viber и Telegram: в МВД объяснили, как их распознать
Франция задержала российского капитана танкера из «теневого флота» рф
Три страны Европы готовят план привлечения путина к переговорам с Украиной – СМИ
В ЕС готовят открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы
Помощь Украине на $400 млн: Рубио анонсировал решение в ближайшее время
итогиВСУ поразили объекты в Петербурге и Кронштадте, а в Киев прибыл генсек НАТО. Главное за день
Война россии против Украины угрожает дальнейшей эскалацией – Рубио
Мадьяр заявил, что договорился с Украиной о расширении прав венгерского меньшинства Закарпатья
Fire Point провела испытания противобаллистической ракеты для комплекса ПВО Freya – видео
Больше новостей