Десятки тысяч иностранцев готовы воевать за Украину, но государство их пока не привлекает – Бутусов

Национальная безопасность
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В мире есть десятки тысяч иностранцев, готовых воевать против рф, но Украина не проводит системной работы для их привлечения, считает Бутусов.
Фото: facebook.com/butusov.yuriy

В мире есть десятки тысяч иностранцев, готовых присоединиться к войне на стороне Украины, однако государство пока не проводит системной работы для их привлечения.

Об этом в эфире Radio NV заявил командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ Юрий Бутусов.

В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцевРада поддержала законопроект, который вводит чёткий порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для иностранцев, которые служат или планируют служить в Силах обороны Украины.

По его словам, Украина в данный момент значительно отстает от россии в количестве завезенных иностранцев для участия в боевых действиях. Так, с начала года в Украину прибыли всего примерно 350 иностранных добровольцев.

«Это мизерная цифра и просто абсурд, просто удивляешься, когда такие скандалы каждый день, кого-то там схватили в ТЦК, кого-то там ловят в ТЦК, кто-то там отказывается, кто-то устраивает скандалы», – сказал он.

Бутусов добавил, что у Украины есть значительный потенциал для пополнения войска за счет иностранцев. При этом нынешние масштабы их привлечения остаются минимальными, а государственная политика в этом направлении не демонстрирует необходимого уровня финансирования.

«Вместо этого у нас прилагаются большие системные усилия, чтобы ловить налогоплательщиков и направлять их туда, куда они на 5-й год войны уже не мотивированы совсем идти», – резюмировал он.

Напомним, в начале мая Кабмин упростил правила оформления документов и пребывания в Украине для иностранцев, которые воюют в рядах Сил обороны или только планируют подписать контракт. Новые изменения должны убрать лишнюю бюрократию и урегулировать вопросы, которые ранее создавали трудности для военнослужащих из других стран.

Также сообщалось, что в Министерстве обороны Украины обсуждают создание специального подразделения, которое будет заниматься рекрутингом иностранцев и лиц без гражданства для службы в Силах обороны.

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